هل تنخفض الأسعار بسبب رسوم الأراضي البيضاء؟

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
هل تنخفض الأسعار بسبب رسوم الأراضي البيضاء؟
المواطن - فريق التحرير

أكد الكاتب والباحث الاقتصادي، فضل البوعينين، أن رسوم الأراضي البيضاء لا يمكن أن تتسبب في رفع الأسعار، بل على العكس تمامًا، سنشهد انخفاض كبير.

وتابع البوعينين عبر برنامج يا  هلا على روتانا خليجية أن الأخبار عن ارتفاع الأسعار بسبب رسوم الأراضي البيضاء فزاعة يطلقها العقاريون، موضحًا أن سوق العقار استنسخ ما حدث سابقًا في سوق الأسهم، قبل أن تتدخل الحكومة بالتنظيمات والتشريعات.

واستكمل أن وزارة الإسكان ضغطت كثيرًا لتلبية طلبات الإسكان من خلال تسهيل إجراءات تمويل شراء المساكن، لكنها تأخرت في زيادة المعروض، وبالتالي حدثت الزيادة في الأسعار.

تسجيل الأراضي البيضاء

وفي وقت سابق، دعا برنامج رسوم الأراضي البيضاء ملاك الأراضي داخل مدينة الرياض إلى المسارعة في تسجيل أراضيهم قبل 30 أكتوبر الجاري، لتفادي مخالفة عدم التسجيل وما يترتب عليها من غرامات وعقوبات وفق ما نص عليه نظام إيرادات الدولة.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن فترة التسجيل النظامية تنتهي بعد 15 يومًا، مشيرًا إلى أن الغرامات ستُطبّق آليًا على غير المسجلين بعد انتهاء المهلة المحددة، داعيًا الملاك إلى استكمال تسجيل بياناتهم عبر المنصة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء على الرابط .

وأكد البرنامج أن إجراءات التحصيل والغرامات تأتي في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق أهداف النظام في مكافحة الاحتكار العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة داخل النطاقات العمرانية، مشيرًا إلى إمكانية التواصل عبر الرقم الموحد 920022440.

