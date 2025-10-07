Icon

صحة وطب‎
صحة وطب‎

هل يسبب شاي الماتشا نقص الحديد في الجسم؟

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٥ مساءً
هل يسبب شاي الماتشا نقص الحديد في الجسم؟
المواطن - فريق التحرير

يوضح الخبراء، أن الماتشا مسحوق ناعم مصنوع من أوراق الشاي الأخضر المجففة والمطحونة، واكتسب مؤخراً شعبية كمشروب ونكهة مميزة عند إضافته لأطعمة مختلفة مثل الآيس كريم.

ومثل أنواع الشاي الأخرى، يوفر الماتشا فوئد عديدة لصحة الدماغ، إضافة إلى فوائد الكافيين كمنبه، لكن مؤخراً شهد تيك توك رواجاً لتحذيرات من شرب شاي الماتشا إذا كان لدى الشخص نقص في الحديد.

إعاقة امتصاص الحديد

ونبحسب “مديكال إكسبريس”، يحتوي الشاي الأخضر على مكونين رئيسيين يمنعان امتصاص الحديد، وهما: البوليفينول وحمض الفيتيك.

ولكل من البوليفينول وحمض الفيتيك فوائدهما الصحية الخاصة، مثل الحماية من الأمراض المزمنة كالسكري من النوع 2. لكنهما يرتبطان بالحديد ويمنعان امتصاصه في الجسم.

لذلك، فإن تناول الكثير من الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على هذه المكونات – وخاصةً مع الأطعمة الغنية بالحديد – يمكن أن يقلل من امتصاص هذا المعدن الهام الذي يساهم في نقل الأكسجين لأنحاء الجسم.

وينطبق ذلك على الشاي والقهوة وكذلك التوت والأطعمة الغنية بالكالسيوم.

وتُنصح النساء اللاتي لديهن نقص في الحديد بتوخي الحذر من شرب الشاي، خلال فترة الدورة الشهرية.

أطعمة بنكهات الشاي

لكن الكمية المستخدمة من شاي الماتشا في الآيس كريم مثلا ضئيلة، ولا تتسبب في إعاقة كبيرة لامتصاص الحديد، أي أن الأطعمة التي تضاف إليها نكهة الماتشا لا تعتبر مؤثرة على نقص الحديد.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الذين يشربون 3 أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يومياً لديهم مستويات حديد في الدم أقل من الذين يشربون أقل من كوب واحد يومياً.

ولتقليل تأثير الشاي يشكل عام على امتصاص الحديد، يُنصح بشرب الشاي الأخضر بشكل منفصل عن الوجبات – بفاصل ساعة على الأقل بين تناول الطعام وتناول الشاي.

