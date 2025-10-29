Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

تحت شعار "السينما.. فنّ المكان"

هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي
المواطن - فريق التحرير

بعد أن جاب مدن المملكة من أبها إلى القطيف، يصل مؤتمر النقد السينمائي الدولي إلى محطته الختامية في الرياض، حيث تُنظّمه هيئة الأفلام خلال الفترة من 7إلى 9 نوفمبر 2025م في قصر الثقافة بحي السفارات، تحت شعار “السينما.. فنّ المكان”، ليواصل رحلته في إثراء المشهد النقدي وتعزيز الحوار السينمائي في المملكة.

ويركّز المؤتمر في نسخته الثالثة على العلاقة بين السينما والمكان، بوصف المكان أحد أهم عناصر السرد البصري والهوية الثقافية في التجربة السينمائية، بعد نجاح محطتيه السابقتين.

ويمتد المؤتمر على ثلاثة أيام، يقدّم خلالها برنامجًا ثقافيًا ثريًا يتضمن جلسات حوارية، وعروضًا تقديمية، وورش عمل (ماستر كلاس)، وعروض أفلام، بمشاركة نخبة من النقّاد وصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف حضور المكان في السينما كفضاء بصري وثقافي يعكس الهوية والذاكرة والتحولات الاجتماعية.

وتنسجم فعاليات المؤتمر مع رؤيته الهادفة إلى دعم النقد السينمائي في المملكة من خلال ملتقيات علمية وتفاعلية تجمع بين النقاد وصُنّاع الأفلام، بما يسهم في تعزيز الفهم العميق للأفلام، وتطوير أدوات التحليل النقدي، والمساهمة في تنمية صناعة السينما السعودية عبر حوار فكري وبصري متجدد.

ويؤكد المؤتمر من خلال برامجه المتنوعة التزام هيئة الأفلام بتعزيز الثقافة السينمائية والنقدية، ودعم الحراك الإبداعي الوطني بوصفه جزءًا من منظومة التطور الثقافي والمعرفي التي تشهدها المملكة، وتهيئة بيئة حوارية تُثري الفكر السينمائي وتفتح آفاقًا جديدة أمام النقاد والمبدعين على حد سواء.

