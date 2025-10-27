Icon

هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات Icon تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية Icon استخدام الهاتف أثناء القيادة من أبرز المشتّتات المسبّبة للحوادث المرورية Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو Icon الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء Icon حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بجدة Icon ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان  Icon سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم Icon ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في حائل Icon ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا ورواندا ورئيس وزراء ألبانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القرار لا يُعفي الشركة من التزاماتها تجاه وثائق التأمين السارية

هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة التأمين عن إيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي، ويشمل ذلك التأمين الصحي، وتأمين المركبات، والتأمين على عقد العمالة المنزلية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

رصد مخالفات

وأوضحت الهيئة عبر منصة إكس، أن القرار جاء بعد رصد عدد من المخالفات للتعليمات الإشرافية والرقابية، مؤكدة أن هذا الإجراء يُنفذ استنادًا إلى المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ، وتعديلاته.

قد يهمّك أيضاً
هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي

هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين

وأكدت الهيئة أن قرار الإيقاف لا يُعفي الشركة من التزاماتها تجاه وثائق التأمين السارية، بما في ذلك التعامل مع المطالبات الناتجة عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مصالح المؤمن لهم والمستفيدين.

وبيّنت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز استقرار قطاع التأمين في المملكة، وتنظيمه والإشراف عليه، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد