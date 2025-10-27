هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات

أعلنت هيئة التأمين عن إيقاف شركة المتحدة للتأمين التعاوني عن إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي، ويشمل ذلك التأمين الصحي، وتأمين المركبات، والتأمين على عقد العمالة المنزلية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 27 أكتوبر 2025م.

رصد مخالفات

وأوضحت الهيئة عبر منصة إكس، أن القرار جاء بعد رصد عدد من المخالفات للتعليمات الإشرافية والرقابية، مؤكدة أن هذا الإجراء يُنفذ استنادًا إلى المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ، وتعديلاته.

وأكدت الهيئة أن قرار الإيقاف لا يُعفي الشركة من التزاماتها تجاه وثائق التأمين السارية، بما في ذلك التعامل مع المطالبات الناتجة عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر مصالح المؤمن لهم والمستفيدين.

وبيّنت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز استقرار قطاع التأمين في المملكة، وتنظيمه والإشراف عليه، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.