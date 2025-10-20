Icon

هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٠ مساءً
هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي
المواطن - فريق التحرير

أطلقت هيئة التأمين منصة إلكترونية جديدة (ingate) لتمكين الراغبين والمهتمين من تسجيل اهتمامهم للمشاركة والحضور في فعاليات مؤتمر ومعرض التأمين العالمي الذي تنظمه الهيئة في مدينة الدرعية بمنطقة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر القادم.

وشهدت المنصة التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط: هنا، تفاعلًا كبيرًا من المختصين الذين يمثلون الجهات المحلية والعالمية المعنية بقطاع التأمين وتطوراته ومستقبله وفرص نموه.

اهتمام محلي ودولي

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي عن سعادته بهذا التفاعل الذي يعكس اهتمامًا محليًّا ودوليًّا بالمؤتمر الذي أُعلن عنه مؤخرًا، ويُعد الأول من نوعه في تاريخ التأمين السعودي، وأبدى تفاؤله أن يحقق المؤتمر الأهداف الطموحة التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من تنظيم هذا المؤتمر، والتي تركز على تعزيز مواءمة قطاع التأمين مع رؤية المملكة 2030 والأولويات الوطنية، ودعم التعاون والشراكات بين أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة والجهات الفاعلة العالمية.

ويسهم المؤتمر في تحديد الفجوات في أسواق التأمين المحلية والعالمية، ورسم الخطط لتحويل هذه الفجوات إلى فرص، علاوة على رفع الوعي العام بالتأمين وفوائده وأثر ذلك على زيادة معدل عمق التأمين الذي يبلغ (2.59%) من الناتج المحلي غير النفطي وفق نتائج السوق لعام 2024، مع تطوير خطط النمو المستدام من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة التمويلية ودعم التوسع في برامج التأمين خاصة تأمين الحماية والادخار، الذي يتيح فرصًا مميزة للنمو؛ إذ يشكل نحو (10%) فقط من حجم سوق التأمين السعودي.

الإعلان عن أجندة المؤتمر

وتجري هيئة التأمين الترتيبات حاليًّا للإعلان عن أجندة المؤتمر وفرص العرض والرعاية المتاحة للمشاركة في المعرض المصاحب، الذي يتيح للكيانات الوطنية منصة إستراتيجية تقدم من خلالها الحلول الرقمية والخدمات المبتكرة التي تعتمد على توظيف التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة عملاء التأمين والمستفيدين.

يذكر أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي يتضمن أنشطة رئيسة لمناقشة مستقبل التأمين وأكثر من (40) جلسة حوارية وورشة عمل وفعالية يشارك فيها (100) متحدث وأكثر من (150) جهة محلية وعالمية، بالإضافة إلى إنشاء معرض مصاحب للمؤتمر على مساحة (15.000) متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من (7000) زائر على مدى ثلاثة أيام.

