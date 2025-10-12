هيئة التراث تسجل 1516 موقعًا جديدًا في السجل الوطني للآثار

أعلنت هيئة التراث، تسجيل (1516) موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار؛ ليرتفع عدد المواقع المسجلة في السجل إلى (11,577) موقعًا، التي تعكس في مجموعها غنى التراث السعودي وتنوعه، وتأتي هذه الإضافة امتدادًا لجهود الهيئة المتواصلة لتوثيق المواقع الأثرية بالمملكة وصونها.

تسجيل 1516 موقعًا جديدًا

وشملت المواقع المسجلة حديثًا، مناطق متفرقة من المملكة، أبرزها: منطقة الرياض بعدد (1174) موقعًا؛ تضم نتائج مشروع المسح الأولي مع محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومنطقة الباحة (184) موقعًا، ومنطقة تبوك (85) موقعًا، ومنطقة الحدود الشمالية (70) موقعًا، إضافة إلى مدينة جدة التي سُجّل فيها (3) مواقع.

ويستند هذا التسجيل إلى نظام الآثار والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 9/1/1436هـ، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث الذي منح الرئيس التنفيذي صلاحية تسجيل المواقع الأثرية والتراثية، بما يعزز توثيق هذه المواقع وحمايتها بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والثقافية.

وأكدت الهيئة على أن هذا التسجيل؛ يهدف إلى توسيع قاعدة المواقع الأثرية والمحافظة عليها، وتطويرها، بشكلِ يضمن استدامتها للأجيال القادمة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز أهمية التراث الثقافي في حياة المجتمع.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع الأثرية غير المسجلة، عبر خدمة “بلاغ أثري” وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وفروعها في مختلف مناطق المملكة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية التي تعد ركيزة أساسية في حماية التراث الوطني وتطويره.