هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
– أخصائي أول إدارة طوارئ
المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في (تخصص إدارة الطوارئ, السلامة, الصحة العامة, أو تخصصات ذي صلة) مع خبرة 4 سنوات للماجستير أو 6 سنوات للبكالوريوس.
المساهمة والإشراف على عمليات الطوارئ والأزمات والاستجابة حال الأحداث والأزمات الداخلية والخارجية
– إدارة عمليات واجراءات نظام الطوارئ بالهيئة والعمل على تحسينها وضبط جودتها.
– تشغيل مركز عمليات الطوارئ وتخزين كافة البيانات الخاصة بالأزمات والحوادث المختلفة واتاحتها مراقبة المخاطر وتقييمها وتحديث الخطط على أساسها استقبال البلاغات على مدار الساعة وتطبيق المنهجية المعتمدة للتصعيد حسب الاقتضاء.
– المساهمة في وضع خطط واستراتيجيات وسياسات القسم.
– اختبار فاعلية وكفاءة النظام بشكل دوري منتظم وربط النظام مع أهداف وسياسات الهيئة فيما يتماشى مع خطط القسم.
– تطبيق القوانين والتشريعات ذات العالقة بنظام إدارة الطوارئ والأزمات بالمملكة.
– تنفيذ خطط التشغيلية للإدارة ومؤشرات الأداء.
– المشاركة في الفرضيات والتدريب المستمر داخل وخارج الهيئة وتحديد الاحتياج التدريبي.
التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من خلال الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.