Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
هيئة الصحة العامة “وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف الشاغرة:

– أخصائي أول إدارة طوارئ

قد يهمّك أيضاً
6 وظائف شاغرة في مجموعة باسمح في 3 مدن

6 وظائف شاغرة في مجموعة باسمح في 3 مدن

جامعة الطائف تُعلِّن عن توفر وظائف شاغرة

جامعة الطائف تُعلِّن عن توفر وظائف شاغرة

المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في (تخصص إدارة الطوارئ, السلامة, الصحة العامة, أو تخصصات ذي صلة) مع خبرة 4 سنوات للماجستير أو 6 سنوات للبكالوريوس.

الوصف الوظيفي:

المساهمة والإشراف على عمليات الطوارئ والأزمات والاستجابة حال الأحداث والأزمات الداخلية والخارجية

المهام الوظيفية:

– إدارة عمليات واجراءات نظام الطوارئ بالهيئة والعمل على تحسينها وضبط جودتها.
– تشغيل مركز عمليات الطوارئ وتخزين كافة البيانات الخاصة بالأزمات والحوادث المختلفة واتاحتها مراقبة المخاطر وتقييمها وتحديث الخطط على أساسها استقبال البلاغات على مدار الساعة وتطبيق المنهجية المعتمدة للتصعيد حسب الاقتضاء.
– المساهمة في وضع خطط واستراتيجيات وسياسات القسم.
– اختبار فاعلية وكفاءة النظام بشكل دوري منتظم وربط النظام مع أهداف وسياسات الهيئة فيما يتماشى مع خطط القسم.
– تطبيق القوانين والتشريعات ذات العالقة بنظام إدارة الطوارئ والأزمات بالمملكة.
– تنفيذ خطط التشغيلية للإدارة ومؤشرات الأداء.
– المشاركة في الفرضيات والتدريب المستمر داخل وخارج الهيئة وتحديد الاحتياج التدريبي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف الشاغرة، متاح من خلال الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير العمراني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

حصاد اليوم