هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٣ مساءً
هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني
المواطن - فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني من تاريخ 1 / 4 / 1447هـ إلى 30 / 4 / 1447هـ، بلغ (116) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى من المعتمرين الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام (92%).

وأفادت الهيئة أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (42) دقيقة، ومدة السعي (46) دقيقة، وأن (83%) من المعتمرين أدوه في الدور الأرضي، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (15) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (13) دقائق.

وأكّدت الهيئة حرصها الدائم من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل وتيسير حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام ومرافقه وساحاته؛ ليؤدوا مناسكهم بكل سكينة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

