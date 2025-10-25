هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني

رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة العمل في النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كازاخستان منتدى الأفلام السعودي يوفّر للزوار استشارات مهنية في المجالات القانونية والمالية والفنية وفاة ملكة تايلاند الأم سيريكيت العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا
أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني من تاريخ 1 / 4 / 1447هـ إلى 30 / 4 / 1447هـ، بلغ (116) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى من المعتمرين الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام (92%).
وأفادت الهيئة أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (42) دقيقة، ومدة السعي (46) دقيقة، وأن (83%) من المعتمرين أدوه في الدور الأرضي، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (15) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (13) دقائق.
وأكّدت الهيئة حرصها الدائم من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل وتيسير حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام ومرافقه وساحاته؛ ليؤدوا مناسكهم بكل سكينة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.