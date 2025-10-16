هيئة النقل تفتتح باب التسجيل في تحدي النقل بجوائز تصل لـ300 ألف ريال

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، عن فتح باب التسجيل في النسخة الرابعة من مسابقة تحدي النقل، الذي يقام خلال الفترة من 5 حتى 7 ديسمبر المقبل في الرياض العاصمة السعودية تحت شعار “نقل ثون” بجوائز مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وتنمية مهاراتهم الابتكارية والتقنية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف المسابقة إلى تهيئة بيئة محفزة للابتكار في قطاع النقل، وتوفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتبني قدرات المواهب الوطنية، إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمشاركين التسجيل في المسابقة خلال الفترة من 12 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2025 عبر الرابط التالي: https://naqlthon.net/ar/login.

وتتيح المسابقة للمشاركين خوض تجربة متكاملة تبدأ من تكوين فريق العمل مرورًا ببرامج تدريبية وجلسات إرشادية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والنقل المستدام، وصولًا إلى مرحلة عرض المشاريع النهائية للمتسابقين أمام لجنة تحكيم مختصة لاختيار الفائزين خلال الحفل الختامي.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول في المسابقة، على جائزة مالية تصل إلى 150 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز الثاني جائزة تبلغ 100 ألف، ويحصد صاحب المركز الثالث جائزة 50 ألف ريال.

يُذكر أن النسخة الماضية من المسابقة، شهدت مشاركة 165 متسابقًا، يمثلون 257 فريقًا، تنافسوا على جوائز قيمة.

