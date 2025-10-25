Icon

هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص Icon صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون Icon جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار Icon حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كجم من القات في عسير Icon أمير الشرقية يفتتح معرض وظائف 2025م.. غدًا Icon خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال أسبوع

هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٨ مساءً
هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جولاتها التفتيشية، إذ ضبطت خلال الفترة من السبت إلى الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري حتى 24 من شهر ذاته، 741 مخالفًا، أوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وكشفت الهيئة أن الفرق الرقابية ضبطت (534) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية “المناداة” لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(207) مخالفين نقلوا الركاب على متن سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية.

قد يهمّك أيضاً
هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب

هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب

خلال أسبوع.. ضبط 789 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص

خلال أسبوع.. ضبط 789 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر جودة النقل وسلامة الركاب، مشددةً على أن هذه خطوة تسهم في رفع معدل الامتثال يقطاع نقل الركاب، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية “المناداة”، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:(https://www.tga.gov.sa).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب
السعودية اليوم

هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40%...

السعودية اليوم
خلال أسبوع.. ضبط 789 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
السعودية اليوم

خلال أسبوع.. ضبط 789 مخالفًا لممارستهم نشاط...

السعودية اليوم