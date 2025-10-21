Icon

 خلال الربع الثالث من عام 2025

هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

سجل قطاع نشاط الطلبات في المملكة نموًّا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ تجاوز إجمالي عدد الطلبات المنفذة أكثر من (103) ملايين عملية طلب على مستوى مناطق المملكة بارتفاع بلغ (40%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، مما يعكس النمو المتواصل في خدمات توصيل الطرود وارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للنقل عبر نشرة إحصائية اليوم.

ويعود هذا النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات إلى عدد من العوامل، أبرزها تطوير الأنظمة والتشريعات التي مكّنت الشركات من رفع جودة خدماتها وكفاءتها التشغيلية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار في مجالات الخدمات اللوجستية.

27 وظيفة إدارية وهندسية بـ الهيئة العامة للنقل

لا سماح بتملك مركبات النقل العام لغير السعوديين

كما أسهمت التحولات في سلوك المستهلكين والاعتماد المتزايد على التجارة الإلكترونية في رفع حجم الطلب على خدمات التوصيل، إضافة إلى الاستثمارات في الحلول التقنية الحديثة التي عززت سرعة الاستجابة ورفعت مستوى التنافسية داخل السوق.

ووفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة، جاءت منطقة الرياض في الصدارة من حيث نسبة الطلبات المنفذة، بتسجيلها (42.96%) تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (22.42%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (15.77%).

إلى ذلك بلغت نسبة الطلبات في منطقة المدينة المنورة (4.91%)، بينما سجلت منطقة عسير نسبة (4.07%)، ووصلت النسبة في منطقة القصيم نحو (2.82%)، ثم منطقة تبوك بنسبة (1.84%)، ومنطقة حائل بنسبة (1.73%)، ومنطقة جازان بنسبة (1.18%)، وجاءت بعدها منطقة الجوف مسجلة نسبة (0.74%) تلتها منطقة نجران بنسبة (0.69%)، ومنطقة الحدود الشمالية بنسبة (0.55%)، وأخيرًا منطقة الباحة بنسبة (0.27%).

