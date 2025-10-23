هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن

ارتفع عدد الرحلات عبر النقل بالحافلات بين المدن، إلى نحو 45 ألف رحلة خلال الربع الثالث من عام 2025 في مختلف أنحاء مدن ومحافظات المملكة، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا القطاع، واعتماد الأفراد على الحافلات بصفتها خيارًا سهلًا في السفر، حسبما كشفت عنه الهيئة العامة للنقل، عبر نشرة إحصائية ربعية أصدرتها اليوم.

45 ألف رحلة و905 آلاف راكب

ووفقًا للنشرة الإحصائية المنشورة، حقق قطاع النقل بالحافلات بين مدن المملكة أرقامًا لافتة من حيث عدد الركاب خلال هذه الفترة، حيث بلغوا أكثر من 905 آلاف راكب.

وتظهر البيانات أن عدد الركاب الذين تنقلوا من مكة المكرمة إلى مدن ومحافظات المملكة الأخرى بلغوا 224 ألف راكب خلال الربع الثالث، أما الرياض العاصمة فقد سجلت 205 آلاف راكب.

وفيما يتعلق بمدن ومحافظات المملكة الأخرى، بلغ عدد الركاب في مدن ومحافظات الشرقية نحو 128 ألف راكب، بينما سجلت عسير 66 ألف راكب، وشهدت المدينة المنورة تنقل 60 ألف راكب، ثم تبوك بـ47 ألف راكب، أما جازان والقصيم فقد بلغ عدد الركاب فيهما 34 ألفًا و22 ألفًا.