Icon

إصابة 3 أشخاص في تحطم مروحية بكاليفورنيا الأمريكية Icon ضبط مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير Icon الكهرباء: وثّقوا العدادات لتجنب فصل الخدمة Icon طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها اشتراطات مغاسل الموتى Icon مسجد ومركز القبلتين بالمدينة المنورة.. تكاملٌ بين العناية الدينية والتطوير العمراني Icon التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع Icon قصة تؤكد أهمية مصداقية المؤثرين على مواقع التواصل Icon 5 حالات تُلزم قائد المركبة بالجانب الأيمن للطريق Icon حساب المواطن: إيداع الدعم الخميس Icon محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يُعد وادي “أم الدقيق” أحد أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في منطقة الباحة، لما يتميز به من مشاهد بديعة تجمع بين تدفق الشلالات وانسياب المياه عبر الصخور، وسط بيئة جبلية خلابة ونباتات برية متنوعة، تجعل منه مقصدًا مثاليًا لعشاق الطبيعة والاستجمام على مدار العام.

ويقع وادي “أم الدقيق” في قرية بشير التابعة لمنطقة الباحة جنوب غربي المملكة، حيث تتساقط مياهه من مرتفع صخري بين الجبال، مُكوِّنة شلالات بديعة تحيط بها الأشجار والنباتات المحلية، في مشهد طبيعيّ أخّاذ يضفي على المكان سحرًا خاصًا، ويمنح الزائرين تجربةً استثنائية وسط أجواءٍ من الهدوء والسكينة.

قد يهمّك أيضاً
وادي أم الدقيق بالباحة وجهة سياحية للباحثين عن الاسترخاء

وادي أم الدقيق بالباحة وجهة سياحية للباحثين عن الاسترخاء

ويحظى الموقع بإقبال واسع من أهالي المنطقة وزوّارها، خصوصًا في مواسم الأمطار والعطلات، لما يوفره من بيئة مناسبة للتنزّه والتأمل والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب كونه وجهةً مفضلة لهواة المشي بين الطبيعة واستكشاف الجغرافيا الجبلية التي تشتهر بها الباحة.

وتسهم المياه المتدفقة في الوادي في دعم التنوع البيئي المحلي وتعزيز البيئات الرطبة في المنطقة، ما ينعكس إيجابًا على نمو النباتات وتكاثر الكائنات البرية، ويجعل من الموقع عنصرًا بيئيًا مهمًا ضمن المنظومة الطبيعية التي تزخر بها الباحة.

وتعمل الجهات المعنية في المنطقة، من خلال تنفيذ عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للوادي، وتوفير مسارات آمنة ومناطق جلوس وخدماتٍ مساندة، إلى جانب برامج التوعية البيئية الهادفة إلى المحافظة على الطبيعة واستدامة مواردها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد