وادي أم الدقيق في الباحة.. لوحة طبيعية آسرة تجمع الشلالات الخلابة والتنوع البيئي

يُعد وادي “أم الدقيق” أحد أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في منطقة الباحة، لما يتميز به من مشاهد بديعة تجمع بين تدفق الشلالات وانسياب المياه عبر الصخور، وسط بيئة جبلية خلابة ونباتات برية متنوعة، تجعل منه مقصدًا مثاليًا لعشاق الطبيعة والاستجمام على مدار العام.

ويقع وادي “أم الدقيق” في قرية بشير التابعة لمنطقة الباحة جنوب غربي المملكة، حيث تتساقط مياهه من مرتفع صخري بين الجبال، مُكوِّنة شلالات بديعة تحيط بها الأشجار والنباتات المحلية، في مشهد طبيعيّ أخّاذ يضفي على المكان سحرًا خاصًا، ويمنح الزائرين تجربةً استثنائية وسط أجواءٍ من الهدوء والسكينة.

ويحظى الموقع بإقبال واسع من أهالي المنطقة وزوّارها، خصوصًا في مواسم الأمطار والعطلات، لما يوفره من بيئة مناسبة للتنزّه والتأمل والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب كونه وجهةً مفضلة لهواة المشي بين الطبيعة واستكشاف الجغرافيا الجبلية التي تشتهر بها الباحة.

وتسهم المياه المتدفقة في الوادي في دعم التنوع البيئي المحلي وتعزيز البيئات الرطبة في المنطقة، ما ينعكس إيجابًا على نمو النباتات وتكاثر الكائنات البرية، ويجعل من الموقع عنصرًا بيئيًا مهمًا ضمن المنظومة الطبيعية التي تزخر بها الباحة.

وتعمل الجهات المعنية في المنطقة، من خلال تنفيذ عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للوادي، وتوفير مسارات آمنة ومناطق جلوس وخدماتٍ مساندة، إلى جانب برامج التوعية البيئية الهادفة إلى المحافظة على الطبيعة واستدامة مواردها.