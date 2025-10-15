وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية لبحث الخلافات التجارية.
وأكد بيسنت تفاؤله بنتائج المحادثات، منتقدًا في الوقت ذاته اعتماد العالم الصناعي على الصين.
وكانت بكين قد وسعت قيود تصدير المعادن النادرة، ما دفع واشنطن إلى الرد بإجراءات تجارية جديدة.