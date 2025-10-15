واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعمل على تنظيم لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية لبحث الخلافات التجارية.

فرض رسوم على الصين

وأكد بيسنت تفاؤله بنتائج المحادثات، منتقدًا في الوقت ذاته اعتماد العالم الصناعي على الصين.

وكانت بكين قد وسعت قيود تصدير المعادن النادرة، ما دفع واشنطن إلى الرد بإجراءات تجارية جديدة.