مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة
المواطن - فريق التحرير

عينت الولايات المتحدة الأمريكية، الدبلوماسي والسفير الأمريكي الحالي لدى اليمن “ستيفن فاجن” قائدًا مدنيًا لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، فيما وعُين الجنرال باتريك فرانك قائدًا عسكريًا للمركز.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية :” إن السفير ستيفن فاجن سيكون القائد المدني لمركز التنسيق المدني العسكري الذي يدعم تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة لقطاع غزة”.

وأنشئ مركز التنسيق المدني العسكري وهو هيئة لمراقبة الهدنة التي تشرف عليها الولايات المتحدة هذا الأسبوع؛ بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ورصد أي انتهاكات له.

