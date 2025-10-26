Icon

سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض Icon رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وثيقة تاريخية تبرز اهتمام السعودية بالتوجيه والإرشاد التعليمي عام 1378هـ

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ مساءً
وثيقة تاريخية تبرز اهتمام السعودية بالتوجيه والإرشاد التعليمي عام 1378هـ
المواطن - واس

أبرزت دارة الملك عبدالعزيز “وثيقة تاريخية” يعود تاريخها إلى عام 1378هـ، تُظهر الاهتمام المبكر في المملكة بتعزيز التوجيه والإرشاد التعليمي في المدارس، بوصفه خطوة أساسية في بناء جيل واعٍ ومؤهّل يسهم في نهضة الوطن وتنميته.

وتوضح الوثيقة مخاطباتٍ رسمية بتوجيه الطلاب نحو المدارس الفنية والمتوسطة، بما يتناسب مع ميولهم واستعداداتهم، وبما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل آنذاك، وبناء كوادر وطنية تسهم في مجالات التنمية المختلفة.

كما تشير الوثيقة إلى دور المعلم والمرشد التربوي في متابعة الطالب، وتحديد قدراته، والعمل على تهيئته لاختيار المسار التعليمي الأنسب، بما يعزز مشاركته الفاعلة في مسيرة البناء الوطني، وتعكس في الوقت ذاته اهتمام الدولة المبكر بالتخطيط التعليمي، وتنظيم انتقال الطالب بين المراحل الدراسية، وفق أسس ومعايير واضحة.

وثائق الدارة

ويأتي نشر هذه الوثيقة ضمن مبادرة “وثائق الدارة”، بهدف حفظ الذاكرة الوطنية، وإتاحة المصادر التاريخية التي توثّق مسيرة بناء الدولة، وتسليط الضوء على تطور التعليم منذ مرحلة التأسيس، بما ينسجم مع أهداف الدارة الإستراتيجية في رفع مستوى الإتاحة، وتمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى مصادر موثوقة تعزز الدراسات العلمية والمعرفية.

ويؤكد نشر هذه الوثيقة امتداد الاهتمام السعودي بتطوير الإنسان بوصفه محور البناء والتنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت تنمية القدرات البشرية، وتمكين المتعلم من اختيار مساره التعليمي والمهني المناسب جزءًا أساسيًا من برامج تطوير قطاع التعليم، وصولًا إلى بناء جيل مبتكر ومؤهّل للمستقبل.

وتؤكد “الدارة” استمرارها في جمع وصيانة وإتاحة الوثائق التاريخية المرتبطة بتطور مؤسسات الدولة ومساراتها التنموية، عبر خدماتها الإلكترونية، ومراكز خدمات المستفيدين، بما يتيح للباحثين الوصول إلى محتوى موثوق يعزز البحث التاريخي الرصين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد