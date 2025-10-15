Icon

تجنب إطالة الوقوف والالتزام بالمسار المحدد

وزارة الحج توجه 3 إرشادات بشأن زيارة الروضة الشريفة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١١ مساءً
وزارة الحج توجه 3 إرشادات بشأن زيارة الروضة الشريفة
المواطن - فريق التحرير

وجهت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، ثلاث إرشادات بشأن زيارة الروضة الشريفة.

توجيهات بشأن زيارة الروضة الشريفة

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن زيارة الروضة الشريفة تقتضي التحلي بالخشوع.

وتابعت وزارة الحج والعمرة، أن زائر الروضة عليه اتباع إرشادات المنظمين، وتجنب إطالة الوقوف والالتزام بالمسار المحدد.

هذا وتواصل وزارة الحج والعمرة جهودها الحثيثة ضمن خططها الاستباقية استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج القادم 1447هـ، الذي تبقى عليه 8 أشهر، مؤكدةً حرصها على تطوير الخدمات وتحسين التجربة الإيمانية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والمبادرات النوعية التي أُنجزت خلال شهر ربيع الأول.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها في وقت سابق، أنها نسقت مع ممثلي أكثر من (60) دولة عبر مكاتب شؤون الحج استعدادًا للموسم القادم، إضافة إلى عقد ما يزيد على (50) اجتماعًا مع الجهات المعنية ومكاتب شؤون الحج تنسيقًا لإطلاق مبادرة “الحافلات السعودية” الهادفة إلى رفع مستوى تجربة النقل لحجاج بيت الله الحرام.

استعدادات موسم حج 1447هـ

واعتمدت منصة “نسك مسار” أكثر من (16) شركة لحجاج الخارج، وأنهت أتمتة دليل خدمات أكثر من (75) دولة عبر المنصة ذاتها، وتفعيل أكثر من (189) مركز ضيافة لضيوف الرحمن حتى الآن، إضافة إلى تأهيل أكثر من (24) شركة لتقديم خدمات لحجاج الخارج والتأكد من جاهزيتها.

وفي جانب المبادرات التطويرية، عقدت الوزارة أكثر من (25) ورشة عمل لتطوير الخدمات وتسهيل رحلة الحاج وتحسين تجربتهم، فضلًا عن إطلاق أكثر من (25) مبادرة مبتكرة تم اعتماد تنفيذها خلال موسم الحج القادم، وترخيص أكثر من (11) شركة لتقديم خدمات لحجاج داخل المملكة، إلى جانب البدء باستقبال طلبات مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالوزارة، وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بتسجيل الراغبين بالتطوع خلال موسم الحج القادم 1447هـ.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها الشاملة واستعدادها المستمر على مدار العام لموسم الحج القادم، في سبيل التحسين والتطوير المستمر الذي يهدف لرفع مستوى تجربة حجاج بيت الله الحرام، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم الإيمانية بكل يسر وطمأنينة.

 

