وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص مؤتمر “Space Lead 25” يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية مشهد بديع.. رصد سديم “الجبار” في سماء رفحاء
أعلنت وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إجمالي عدد مرات أداء مناسك العمرة خلال شهر ربيع الآخر الذي تجاوز (11.7) مليون عمرة، وفق الإحصاءات الرسمية المشتركة بين الجهتين؛ مما يعكس تنامي وتيرة أداء العمرة، بفضل كفاءة منظومة الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأوضحت الإحصائية، أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة تجاوز (1.5) مليون معتمر، يمثلون دولًا من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على أثر التسهيلات الرقمية والخدمات اللوجستية المتكاملة التي أسهمت في تسهيل إجراءات القدوم وأداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.
ويأتي هذا الارتفاع في أعداد المعتمرين ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل وصول المسلمين من شتى أنحاء العالم إلى الحرمين الشريفين، وتوفير تجربة روحانية متكاملة تركز على راحة المعتمر وسلامته منذ لحظة التخطيط للرحلة وحتى مغادرته المملكة.
وتواصل الوزارة والهيئة تنفيذ مبادراتٍ نوعية مشتركة لرفع جودة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين وفي مختلف مراحل رحلة المعتمر، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقمية والتشغيلية، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وطمأنينة لضيوف الرحمن.