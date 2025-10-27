Icon

وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٤ مساءً
وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إجمالي عدد مرات أداء مناسك العمرة خلال شهر ربيع الآخر الذي تجاوز (11.7) مليون عمرة، وفق الإحصاءات الرسمية المشتركة بين الجهتين؛ مما يعكس تنامي وتيرة أداء العمرة، بفضل كفاءة منظومة الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الإحصائية، أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة تجاوز (1.5) مليون معتمر، يمثلون دولًا من مختلف أنحاء العالم، في تأكيد على أثر التسهيلات الرقمية والخدمات اللوجستية المتكاملة التي أسهمت في تسهيل إجراءات القدوم وأداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة.

ويأتي هذا الارتفاع في أعداد المعتمرين ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل وصول المسلمين من شتى أنحاء العالم إلى الحرمين الشريفين، وتوفير تجربة روحانية متكاملة تركز على راحة المعتمر وسلامته منذ لحظة التخطيط للرحلة وحتى مغادرته المملكة.

وتواصل الوزارة والهيئة تنفيذ مبادراتٍ نوعية مشتركة لرفع جودة الخدمات المقدمة داخل الحرمين الشريفين وفي مختلف مراحل رحلة المعتمر، إلى جانب تطوير الأنظمة الرقمية والتشغيلية، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وطمأنينة لضيوف الرحمن.

