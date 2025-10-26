Icon

وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٤ مساءً
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025
المواطن - واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًّا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025، التي ستقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، بمدينة الرياض.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

