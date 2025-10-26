وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025 السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025 وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% الصمعاني يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني كاثرين كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًّا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025، التي ستقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، بمدينة الرياض.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.