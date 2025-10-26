وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختمًا خاصًّا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025، التي ستقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، بمدينة الرياض.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض.