وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، ختمًا خاصًّا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي يُقام في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة (2 – 11) أكتوبر 2025م، بمشاركة من (1300) عارض وعلامة تجارية من أكثر من (45) دولة.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين للمملكة عبر مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمنافذ البرية بالمنطقة الشرقية، خلال فترة إقامة المعرض.