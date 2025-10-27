ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47 وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي “تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الصحة، ختمًا خاصًّا بملتقى الصحة العالمي، الذي سيقام خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر 2025م، في مركز المعارض والمؤتمرات بملهم.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية.