وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الصحة، ختمًا خاصًّا بملتقى الصحة العالمي، الذي سيقام خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر 2025م، في مركز المعارض والمؤتمرات بملهم.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالمنطقة الشرقية.

