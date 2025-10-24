Icon

وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٤ مساءً
وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا
المواطن - واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المخدرات، أسهمت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات بجمارك مملكة ماليزيا، في إحباط محاولة تهريب (25) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة بشحنة أجهزة طبية.

ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة بالمملكة الماليزية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.

