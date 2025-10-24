سلمان للإغاثة يوزّع 1,100 من المواد الإيوائية المتنوعة في سول الصومالية وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق السعودية تقدم مشاريع صحية لبناء عالم خال من شلل الأطفال ضبط مواطن رعى 25 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 43 حيًا في الرياض والشرقية حساب المواطن: شرط مهم لتسجيل الفرد المستقل هيئة المحاسبين تحيل ممارسين غير نظاميين إلى النيابة العامة خدمة جديدة من إيجار.. إتاحة طلب تعديل القيمة الإيجارية إلكترونيًا
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المخدرات، أسهمت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات بجمارك مملكة ماليزيا، في إحباط محاولة تهريب (25) كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة بشحنة أجهزة طبية.
ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة بالمملكة الماليزية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.