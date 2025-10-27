وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية، التي تستهدف دعم جهود توطين الصناعات الغذائية بالمملكة، ورفع مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وتركز الجمعية على استكشاف التحديات التي تواجه مصنعي الأغذية، وتعزيز تواصلهم مع صنّاع القرار لإيجاد حلول ملائمة لمعالجتها، والإسهام في الارتقاء بمعايير الحوكمة والشفافية في القطاع، إضافة إلى إجراء دراسات فنية تدعم تحسين الأنظمة التشريعية في قطاع الأغذية، وتعزيز حضور المنتج الغذائي السعودي محليًا وعالميًا.

ويأتي قطاع الصناعات الغذائية ضمن 12 قطاعًا صناعيًا فرعيًا تركّز على تطويرها وتوطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمملكة، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لتصنيع وتصدير الأغذية.

وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عدة مبادرات لتطوير صناعة الأغذية في المملكة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، منها التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل التجمع الغذائي بجدة، الذي يمتد على مساحة 11 مليون متر مربع، والتجمع الصناعي للألبان بالخرج، وتعكس هذه المشاريع التزام المملكة بتطوير صناعة غذائية تنافس عالميًا.

وتُعد سوق الأغذية السعودي من كبرى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إذ تقدر قيمته حاليًا بأكثر من 200 مليار ريال، مع نمو بمعدل سنوي يبلغ 3%، ومن المتوقع أن يصل إلى 214 مليار ريال بحلول عام 2030.

يُذكر أن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية، يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.