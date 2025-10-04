وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

أثنى معالي وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد أبو الخير شكري، على مسيرة المجمع ودوره الريادي في خدمة القرآن الكريم ونشره في أصقاع الدنيا، مؤكدًا أن المجمع لمحة تاريخية لعناية واهتمام المملكة رائدة العالم الإسلامي بنشر أجود نسخ القرآن الكريم للمسلمين بالعالم.

جاء ذلك خلال زيارته لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف اليوم، واستمع لشرح حول آلية العمل ومراحل طباعة المصحف الشريف، واطلع على الإصدارات التي ينتجها المجمع بمختلف الأحجام والروايات، إذ بلغت (20) رواية معتمدة، إلى جانب ترجمات معاني القرآن الكريم إلى (79) لغة عالمية.

وتعرف على مصحف المدينة النبوية المطبوع بطريقة برايل، الذي يمثل اهتمام وعناية المملكة بتمكين المكفوفين من تلاوة كتاب الله وقراءته، منوهًا بجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لخدمة كتاب الله تعالى وطباعته بكل بدقة وإتقان، الذي يأتي تجسيدًا لعناية المملكة بالقرآن الكريم ونشره.