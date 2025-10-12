إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، احتفت أكاديمية وكالة الأنباء السعودية للتدريب الإخباري، اليوم، بـ 24 طالبًا وطالبة من 8 جامعات سعودية شاركوا في معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى بمناسبة اليوم الوطني، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.
وشهدت المناسبة تسليم الشهادات للطلاب المتميزين في المعسكر الذي أتاح للطلاب فرصة تطبيق مهاراتهم في مجالات إنتاج المحتوى الإعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بإشراف نخبة من المتخصصين في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وشارك معالي وزير الإعلام الطلاب المحتفى بهم الصور التذكارية، مشيدًا بما قدموه من أعمال إبداعية، ومؤكدًا حرص الوزارة على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة التي تواكب التحول والتأثير الرقمي في صناعة الإعلام.
وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية “واس” طارق الشيخ أن الأكاديمية ستطلق برنامجًا تدريبيًّا إضافيًّا للطلاب يتماشى مع تميزهم، ويُسهم في تمكينهم في مجال الإبداع الإعلامي من خلال برامج تحتضن المبدعين في هذا المجال.