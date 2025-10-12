Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، احتفت أكاديمية وكالة الأنباء السعودية للتدريب الإخباري، اليوم، بـ 24 طالبًا وطالبة من 8 جامعات سعودية شاركوا في معسكر الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى بمناسبة اليوم الوطني، وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.

وشهدت المناسبة تسليم الشهادات للطلاب المتميزين في المعسكر الذي أتاح للطلاب فرصة تطبيق مهاراتهم في مجالات إنتاج المحتوى الإعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بإشراف نخبة من المتخصصين في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.

قد يهمّك أيضاً
سلمان الدوسري .. زميل المهنة وزيراً للإعلام

سلمان الدوسري .. زميل المهنة وزيراً للإعلام

وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول حقوق المؤلف

وزير الإعلام يصادق على ١١٣ قراراً حول حقوق المؤلف

وشارك معالي وزير الإعلام الطلاب المحتفى بهم الصور التذكارية، مشيدًا بما قدموه من أعمال إبداعية، ومؤكدًا حرص الوزارة على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة التي تواكب التحول والتأثير الرقمي في صناعة الإعلام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية “واس” طارق الشيخ أن الأكاديمية ستطلق برنامجًا تدريبيًّا إضافيًّا للطلاب يتماشى مع تميزهم، ويُسهم في تمكينهم في مجال الإبداع الإعلامي من خلال برامج تحتضن المبدعين في هذا المجال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد