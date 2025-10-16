Icon

استعرضا العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها

وزير الإعلام يستقبل رئيس صحيفة الشعب الصينية بمناسبة افتتاح مكتبها الإقليمي بالرياض

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
وزير الإعلام يستقبل رئيس صحيفة الشعب الصينية بمناسبة افتتاح مكتبها الإقليمي بالرياض
المواطن - واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في مكتبه اليوم، معالي رئيس صحيفة الشعب الصينية يو شاو ليانغ والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي للصحيفة في الرياض.

الدوسري يستقبل رئيس صحيفة الشعب الصينية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وبحث أوجه التعاون في مجالات الإعلام الرقمي وتبادل المحتوى الإخباري والتدريب المهني والإنتاج المشترك، إلى جانب مناقشة فرص التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.

وأكد الجانبان أهمية افتتاح المكتب الإقليمي للصحيفة في الرياض كونها خطوة تعزز التواصل الإعلامي والثقافي بين المملكة والصين، وتسهم في نقل الصورة الحقيقية عن التطورات التي تشهدها البلدين في مختلف المجالات.

