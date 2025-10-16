وزير الإعلام يستقبل رئيس صحيفة الشعب الصينية بمناسبة افتتاح مكتبها الإقليمي بالرياض

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في مكتبه اليوم، معالي رئيس صحيفة الشعب الصينية يو شاو ليانغ والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة افتتاح المكتب الإقليمي للصحيفة في الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، وبحث أوجه التعاون في مجالات الإعلام الرقمي وتبادل المحتوى الإخباري والتدريب المهني والإنتاج المشترك، إلى جانب مناقشة فرص التكامل بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق.
وأكد الجانبان أهمية افتتاح المكتب الإقليمي للصحيفة في الرياض كونها خطوة تعزز التواصل الإعلامي والثقافي بين المملكة والصين، وتسهم في نقل الصورة الحقيقية عن التطورات التي تشهدها البلدين في مختلف المجالات.