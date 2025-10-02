Icon

على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن

وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٣ مساءً
المواطن - واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن ورئيس المؤتمر، فولفجانج إيشينغر، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن والمقام في العُلا.

وناقش الاجتماع، مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

