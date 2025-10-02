وزير الاقتصاد يبحث مجالات التعاون مع رئيس مؤتمر ميونخ للأمن في العلا

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤتمر ميونخ للأمن ورئيس المؤتمر، فولفجانج إيشينغر، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن والمقام في العُلا.

وناقش الاجتماع، مجالات التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.