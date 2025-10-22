وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف

أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، باختيار الإمام العلّامة الزاهد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، مؤكداً أنه قرار موفَّق يجسِّد حرص القيادة الرشيدة على اختيار أهل العلم والفضل والخشية لتولي هذا المنصب الشرعي العظيم.

وأوضح معاليه، عبر حسابه الرسمي في منصة X، أن هذا القرار الموفَّق يجسِّد حرص القيادة الرشيدة على اختيار أهل العلم والفضل والخشية لتولي هذا المنصب الشرعي العظيم، مؤكدًا أن سماحة الشيخ صالح الفوزان يُعدّ خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف، لما يتميز به من علمٍ راسخٍ ومنهجٍ سديدٍ وخبرةٍ علميةٍ ودعويةٍ ممتدة.

واختتم معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تصريحه داعيًا الله أن يوفّق سماحة الشيخ صالح الفوزان ويعينه ويسدده في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادِنا الغالية أمنَها وتقدّمَها ورقيَّها في ظلِّ قيادتِنا الرشيدة.