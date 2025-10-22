وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، باختيار الإمام العلّامة الزاهد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، مؤكداً أنه قرار موفَّق يجسِّد حرص القيادة الرشيدة على اختيار أهل العلم والفضل والخشية لتولي هذا المنصب الشرعي العظيم.
وأوضح معاليه، عبر حسابه الرسمي في منصة X، أن هذا القرار الموفَّق يجسِّد حرص القيادة الرشيدة على اختيار أهل العلم والفضل والخشية لتولي هذا المنصب الشرعي العظيم، مؤكدًا أن سماحة الشيخ صالح الفوزان يُعدّ خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف، لما يتميز به من علمٍ راسخٍ ومنهجٍ سديدٍ وخبرةٍ علميةٍ ودعويةٍ ممتدة.
واختتم معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تصريحه داعيًا الله أن يوفّق سماحة الشيخ صالح الفوزان ويعينه ويسدده في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادِنا الغالية أمنَها وتقدّمَها ورقيَّها في ظلِّ قيادتِنا الرشيدة.