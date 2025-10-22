Icon

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا Icon الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة Icon أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء Icon مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة Icon السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية Icon العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة Icon ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير Icon محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال Icon التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وصفه بقرارٌ موفَّقٌ ينمُّ عن حرص قيادتِنا الرشيدة على اختيار الأصلح لهذا المنصب العظيم

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، باختيار الإمام العلّامة الزاهد الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير، مؤكداً أنه قرار موفَّق يجسِّد حرص القيادة الرشيدة على اختيار أهل العلم والفضل والخشية لتولي هذا المنصب الشرعي العظيم.

وأوضح معاليه، عبر حسابه الرسمي في منصة X، أن هذا القرار الموفَّق يجسِّد حرص القيادة الرشيدة على اختيار أهل العلم والفضل والخشية لتولي هذا المنصب الشرعي العظيم، مؤكدًا أن سماحة الشيخ صالح الفوزان يُعدّ خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف، لما يتميز به من علمٍ راسخٍ ومنهجٍ سديدٍ وخبرةٍ علميةٍ ودعويةٍ ممتدة.

قد يهمّك أيضاً
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن

بر الوالدين وصلة الرحم في خطبة الجمعة المقبلة

بر الوالدين وصلة الرحم في خطبة الجمعة المقبلة

واختتم معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تصريحه داعيًا الله أن يوفّق سماحة الشيخ صالح الفوزان ويعينه ويسدده في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادِنا الغالية أمنَها وتقدّمَها ورقيَّها في ظلِّ قيادتِنا الرشيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد