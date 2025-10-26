وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ في حائل

افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ – رضي الله عنه – في مدينة حائل، وذلك في مستهل جولته التفقدية لقطاعات الوزارة بالمنطقة، التي بدأت مساء اليوم الأحد الرابع من شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ، للوقوف على احتياجاتها ومتابعة سير العمل في فروع الوزارة وبرامجها الدعوية.

تحفة معمارية فريدة

و أسدل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الستار فور وصوله إلى الجامع، وسط حضورٍ كبير من الأهالي ورجال الأعمال ومسؤولي الشؤون الإسلامية، إيذاناً بافتتاح الجامع الذي يُعد تحفةً معماريةً فريدةً بطرازٍ مميز، تم إنشاؤه على نفقة المواطن الدكتور محمد بن عبدالرحمن اليحيى، على مساحة إجمالية تبلغ ٤٤٠٠ مترٍ مربّعٍ، ويتسع لأكثر من ٢٠٠٠ مصلٍ و٧٠٠ مصلية، وبتكلفةٍ إجمالية بلغت ١٥ مليون ريال، ويضم مرافق متكاملة وسكناً للإمام والمؤذن، ويتميز بأربع منائر ومواقف سيارات ومداخل مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنى الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خلال حفل الافتتاح المعد بهذه المناسبة على ما قدمه المتبرع الدكتور محمد اليحيى في بناء هذا الصرح المبارك في مدينة حائل لخدمة أبناء المنطقة وابتغاء الأجر من الله تعالى، منوهاً بما يقدمه المواطنون من مبادراتٍ مباركةٍ في عمارة المساجد وحرصهم على نيل الأجر والمثوبة والمشاركة في خدمة بيوت الله، داعياً الله أن يجعل هذا العمل الجليل في ميزان حسناته، وأن يبارك له في ماله وأهله.

وأكد أن الوزارة تولي المساجد عنايةً خاصةً تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تؤكد دائماً على توفير كل ما تحتاجه بيوت الله وخدمتها، مشيراً إلى أن المملكة تشهد نهضةً كبيرة في بناء المساجد وصيانتها وتجهيزها بأحدث التقنيات والخدمات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية بالجانب الديني والدعوي.