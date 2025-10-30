وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة

دشَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عددًا من مشاريع بناء وترميم وتشغيل وصيانة المساجد والجوامع في محافظات منطقة الباحة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 74 مليون ريال، ضمن جهود الوزارة في العناية ببيوت الله وتهيئتها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة بالقاعة الرئيسة، وذلك بحضور الوكلاء ومدراء العموم لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

ويأتي تدشين المشاريع ضمن برنامج زيارة معاليه التفقدية التي يقوم بها حاليًا للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بفرعها بالمنطقة في كافة الاختصاصات التي تضطلع بها وفق رسالتها السامية، ضمن الجولات الميدانية المتواصلة التي ينفذها معاليه تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله-؛ لتفقد قطاعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، والوقوف على احتياجاتها ومتابعة سير العمل ميدانيًا, وتمكين الوزارة من أداء رسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.