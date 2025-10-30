Icon

ينبع أعلى درجة حرارة اليوم بـ39 درجة والسودة 8 مئوية Icon وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السياحة Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة روشن للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل Icon 19 وظيفة شاغرة في فروع شركة PARSONS Icon موعد إيداع دعم حساب المواطن دفعة نوفمبر Icon بدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض الأحد القادم Icon الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر  Icon الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

السعودية اليوم
وزير الشؤون الإسلامية يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون في الباحة

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
المواطن - واس

دشَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عددًا من مشاريع بناء وترميم وتشغيل وصيانة المساجد والجوامع في محافظات منطقة الباحة، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 74 مليون ريال، ضمن جهود الوزارة في العناية ببيوت الله وتهيئتها.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة بالقاعة الرئيسة، وذلك بحضور الوكلاء ومدراء العموم لفروع الوزارة بمناطق المملكة.

ويأتي تدشين المشاريع ضمن برنامج زيارة معاليه التفقدية التي يقوم بها حاليًا للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بفرعها بالمنطقة في كافة الاختصاصات التي تضطلع بها وفق رسالتها السامية، ضمن الجولات الميدانية المتواصلة التي ينفذها معاليه تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله-؛ لتفقد قطاعات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، والوقوف على احتياجاتها ومتابعة سير العمل ميدانيًا, وتمكين الوزارة من أداء رسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بها، ونشر قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.

