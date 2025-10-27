Icon

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار Icon وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة Icon تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي Icon التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل Icon طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق Icon الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير Icon بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور Icon توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل Icon اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا  Icon جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
 في مساجد وجوامع منطقة حائل

وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، مبادرة “مساجدنا روضة خضراء”، وذلك خلال زيارته التفقدية لفرع الوزارة في منطقة حائل.

وتهدف المبادرة، إلى زراعة 100,000 شتلة في ساحات المساجد والجوامع بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك على عدة مراحل زمنية محددة ضمن خطة إستراتيجية متكاملة.

قد يهمّك أيضاً
وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ...

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمواكبة المشروع الوطني للمحافظة على البيئة، وتماشيًا مع المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يعزز دور بيوت الله في الإسهام في التنمية البيئية والمجتمعية المستدامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف
السعودية اليوم

وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا...

السعودية اليوم