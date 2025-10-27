الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وزير الشؤون الإسلامية يُطلق مبادرة مساجدنا روضة خضراء لزراعة 100 ألف شتلة تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي التدريب التقني ينفذ 528 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل طقس الاثنين.. رياح نشطة وأتربة وضباب على عدة مناطق الشيخ المطلق: احذروا تقليد المشاهير بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري
دشَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، مبادرة “مساجدنا روضة خضراء”، وذلك خلال زيارته التفقدية لفرع الوزارة في منطقة حائل.
وتهدف المبادرة، إلى زراعة 100,000 شتلة في ساحات المساجد والجوامع بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وذلك على عدة مراحل زمنية محددة ضمن خطة إستراتيجية متكاملة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمواكبة المشروع الوطني للمحافظة على البيئة، وتماشيًا مع المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بما يعزز دور بيوت الله في الإسهام في التنمية البيئية والمجتمعية المستدامة.