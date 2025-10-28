وزير الطاقة: 90% من السعوديين يرون أننا نسير في الطريق الصحيح

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة توفر منظومة الطاقة الأكثر كفاءة وتنافسية وموثوقية في العالم أجمع.

وأضاف خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: “إن الاقتصاد الجديد يغير أسلوب حياة العالم ويحتاج لكمية كبيرة من الطاقة “.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “نحن نفهم ما سيتطلبه الغد من احتياجات، فنحن مصدر الطاقة التي تتسم بالكفاءة والموثوقية والالتزام، وبكل بساطة نقول لجميع من يوجد هنا وفي كل مكان ولكل من يستمع إلينا.. أقول لدينا الطاقة، لدينا الطاقة التي نحتاجها، الطاقة الأكثر كفاءة وموثوقية واستدامة على وجه الأرض، وأتحمل كامل المسؤولية عن هذا القول، ليس فقط باسمي بل نيابة عن آلاف السعوديين والسعوديات الذين يبذلون جهودهم ووقتهم من أجل تحقيق ذلك”.

وتابع : “نحن ندعوكم في الحقيقة وندعو العالم بأسره إلى الاستثمار معنا”.

وختم وزير الطاقة بقوله : “أؤمن بأن 90% من السعوديين يرون أننا نسير في الطريق الصحيح”.