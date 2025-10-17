Icon

وصول 200 جندي أميركي إلى إسرائيل لدعم التنسيق بشأن غزة

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٠ مساءً
وصول 200 جندي أميركي إلى إسرائيل لدعم التنسيق بشأن غزة
المواطن - فريق التحرير

تبدأ الآلية الدولية الخاصة بالتنسيق لاستعادة جثث الرهائن من قطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عملها في إسرائيل اليوم، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تصاعد التوتر في المنطقة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نحو 200 جندي من القيادة المركزية الأميركية وصلوا إلى إسرائيل للمشاركة في مهام التنسيق الميداني، على أن يعملوا تحت إشراف جنرال أميركي، بينما تم تعيين ياكي دولف لقيادة غرفة التنسيق من جانب قوات الأمن الإسرائيلية.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن المركز المخصص للآلية لن يُقام داخل قاعدة عسكرية، بل سيكون مقره في جنوب إسرائيل لتسهيل التواصل مع الأطراف المعنية بملف غزة.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت في وقت سابق بأن التخطيط جارٍ لإرسال قوة دولية إلى قطاع غزة بهدف إرساء الاستقرار الأمني، وذلك ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بنداً بشأن مستقبل القطاع.

وتشمل الخطة تشكيل قوة استقرار مدعومة من الولايات المتحدة، حيث وافقت واشنطن على إرسال ما يصل إلى 200 جندي أميركي لدعم مهام التنسيق والمراقبة دون نشرهم داخل غزة نفسها.

وقال مستشاران أميركيان كبيران في إحاطة صحفية الأربعاء الماضي، إن الوضع الميداني في غزة ما زال يشهد توترًا متصاعدًا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس، مشيرين إلى أن الأولوية الحالية هي تحقيق قدر من الاستقرار الأساسي في المنطقة.

 

