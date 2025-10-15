وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة عن توفر عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على وظيفة “معيد”، بنظام التعيين بالتعاقد بدوام كامل، وذلك للكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا من الجنسين في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم سيكون متاحًا عبر بوابتها الإلكترونية ابتداءً من يوم الأحد الموافق (27 ربيع الآخر 1447هـ)، وحتى يوم الخميس الموافق (1 جمادى الأولى 1447هـ)، داعية الراغبين والراغبات في التقديم إلى الاطلاع على تفاصيل الوظائف ومتطلباتها، وآلية التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني.