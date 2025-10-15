وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة

أعلن معهد الطاقة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد الطاقة

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الرواتب.

– محلل العلاقات العامة.

– محلل المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)