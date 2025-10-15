Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن معهد الطاقة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد الطاقة

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الرواتب.

– محلل العلاقات العامة.

– محلل المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

