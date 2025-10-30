وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين وقاية تدشّن برنامج “أماكن معززة للصحة” الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– نائب مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
– مدير إدارة مراجعة تقنية وأمن المعلومات.
– مدير قسم المراجعة المالية.
– مدير قسم المراجعة الإدارية.
– مدير قسم مراجعة أمن المعلومات.
– مراجع أول تشغيلي.
– مراجع.
– مراجع أمن المعلومات مساعد.
– مراجع مالي مساعد.
وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: