حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مكاتب الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق لغوي.

– مترجم.

– أخصائي أول حماية وخصوصية البيانات.

– مسؤول التحقيق الجنائي الرقمي.

– أخصائي أول الأنظمة التقنية الأمنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

