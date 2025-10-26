سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة لدى شركة المراعي رئيسة كوسوفا تصل إلى الرياض رصد سديم الجبار في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان
أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، علم البيانات)، أو ما يعادلها.
– مسؤول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول امتثال البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علم الحاسوب، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)