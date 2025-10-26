وظائف إدارية شاغرة في الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من الإدارات التابعة للمجلس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الضمان الصحي

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، علم البيانات)، أو ما يعادلها.

– مسؤول استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول امتثال البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات، علم الحاسوب، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)