وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة

أعلنت شركة روابي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة روابي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول المشتريات.
– منسق تطوير الأعمال.
– منسق المواد.
– منسق الخدمات اللوجستية.
– رئيس المخيم.
– محاسب أول.
وأوضحت شركة روابي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)