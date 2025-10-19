Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة الخزف

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة الخزف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من بريدة، والرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي مبيعات/ صالة العرض (بريدة).

– أخصائي مبيعات (الرياض).

– مدير التخطيط الاستراتيجي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

