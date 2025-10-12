Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة الدواء

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة الدواء

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الزكاة والضرائب.

– محلل مالي مساعد.

– مساعد مدير العلامة التجارية.

– محاسب أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

