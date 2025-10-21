Icon

وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من الرياض، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم تشغيل العيادات (الرياض).

– أخصائي أول موارد بشرية (خميس مشيط).

– مسؤول مطابقة الفواتير الواردة (الرياض).

– أخصائي أول موارد بشرية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

