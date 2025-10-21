وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

مكافحة الفساد: إيقاف موظف بوزارة الصناعة حصل على رشوة 1.6 مليون ريال نزاهة تباشر 17 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بأكثر من 10 ملايين ريال هيئة النقل: قطاع توصيل الطلبات يرتفع 40% وتسجيل 103 ملايين طلب الذهب يتراجع 5% بعد تسجيل مستويات قياسية البنك الدولي: تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ 216 مليار دولار مايكروسوفت تصلح ثغرة أمنية في معالجة طلبات الـhttp فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من الرياض، وخميس مشيط.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم تشغيل العيادات (الرياض).
– أخصائي أول موارد بشرية (خميس مشيط).
– مسؤول مطابقة الفواتير الواردة (الرياض).
– أخصائي أول موارد بشرية (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)