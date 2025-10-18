وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.

– مدير عمليات الدمج والاستحواذ.

– مدير التحليل المالي.

– مستشار أول/ خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.

– مساعد مدير النمذجة المالية.

– محلل التدقيق المالي.

– مدير إدارة الخدمات المالية.

– رئيس قسم الرؤى.

– مستشار أول/ أنظمة إدارة الرواتب.

– مساعد مدير تسعير التحويل.

– مدير الذكاء الاصطناعي.

– مساعد مدير إدارة المخاطر المؤسسية.

– مشرف حملات التسويق الاستراتيجي.

– رئيس دعم الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)