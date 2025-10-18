وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.
– مدير عمليات الدمج والاستحواذ.
– مدير التحليل المالي.
– مستشار أول/ خدمات الاستشارات المحاسبية المالية.
– مساعد مدير النمذجة المالية.
– محلل التدقيق المالي.
– مدير إدارة الخدمات المالية.
– رئيس قسم الرؤى.
– مستشار أول/ أنظمة إدارة الرواتب.
– مساعد مدير تسعير التحويل.
– مدير الذكاء الاصطناعي.
– مساعد مدير إدارة المخاطر المؤسسية.
– مشرف حملات التسويق الاستراتيجي.
– رئيس دعم الأعمال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)