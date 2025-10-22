Icon

وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة Icon وظائف شاغرة بـ فروع عيادات ديافيرم Icon محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه Icon تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني Icon وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٨ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة

وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة

16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER

16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER

– مدقق داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

– موظف دعم المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي محاسبة الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الفنار في 3...

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

حصاد اليوم
وظائف فنية شاغرة لدى مصفاة ياسرف
حصاد اليوم

وظائف فنية شاغرة لدى مصفاة ياسرف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5...

حصاد اليوم
16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER
حصاد اليوم

16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER

حصاد اليوم