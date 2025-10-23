وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن

التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟ ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي “المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي الدين الأمريكي يتجاوز 38 تريليون دولار الأمم المتحدة: آن الأوان لإنهاء أقدم صراع في الشرق الأوسط الدعم السريع يستهدف مطار الخرطوم مجددًا بطائرات مسيرة
أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير استقطاب المواهب والتوجيه.
– أخصائي الميزانية والتقارير.
– محلل إدارة الأراضي وأصحاب المصلحة.
وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)