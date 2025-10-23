Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة روشن

وأبرزت مجموعة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير استقطاب المواهب والتوجيه.

– أخصائي الميزانية والتقارير.

– محلل إدارة الأراضي وأصحاب المصلحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

