وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة التأمين

وبيّنت هيئة التأمين، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي فحص سلوك السوق.

– مدير الشراكات والشؤون الدولية.

– أخصائي أول مراقبة سلوك السوق.

– أخصائي الاستشارات والدراسات القانونية.

– أخصائي النفقات والحسابات والأصول الثابتة.

– مدير جودة ومراقبة البيانات.

– مدير هندسة البيانات والتخزين.

– أخصائي أول الإيرادات والحسابات.

– خبير اكتواري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أكتوبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)