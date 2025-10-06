Icon

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تخطيط أعمال الموارد البشرية.

– مدير قسم اختبار الاختراق وإدارة الثغرات.

– مدير خدمات الدعم في الفروع والموانئ.

– مدير تخطيط ومتابعة التدقيق الداخلي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

