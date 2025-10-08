وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للموانئ طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر اليوم الأربعاء توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف فنية وإدارية شاغرة بمجموعة الراشد الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين وظائف شاغرة في فروع شركة Aramex وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية وظائف شاغرة في مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى مجموعة عيادات ديافيرم
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي عمليات المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).
– محلل تسويق رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)