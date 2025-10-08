Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عمليات المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل أعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).

– محلل تسويق رئيسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

