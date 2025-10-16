Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق النقل والخدمات اللوجستية (حائل).

– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (الرياض).

– مسؤول المحاسبة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

