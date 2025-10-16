وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من حائل، والرياض.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق النقل والخدمات اللوجستية (حائل).
– مشرف التسويق التجاري الإقليمي (الرياض).
– مسؤول المحاسبة (الرياض).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)