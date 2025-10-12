وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد قانوني.
– مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.
– مستشار/ خدمات الاستشارات المحاسبية المالية
– مدير تطوير الأعمال.
– مدير أول حلول المراقبة.
– مدير أول أمن البنية التحتية.
– رئيس حماية البيانات.
– رئيس والتحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث.
– رئيس إدارة الهوية الرقمية.
– مدير قسم الدمج والاستحواذ.
– مساعد/ إدارة الحسابات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)