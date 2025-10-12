Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ صباحاً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد قانوني.

– مطور برمجيات الذكاء الاصطناعي.

– مستشار/ خدمات الاستشارات المحاسبية المالية

– مدير تطوير الأعمال.

– مدير أول حلول المراقبة.

– مدير أول أمن البنية التحتية.

– رئيس حماية البيانات.

– رئيس والتحليل الجنائي الرقمي والاستجابة للحوادث.

– رئيس إدارة الهوية الرقمية.

– مدير قسم الدمج والاستحواذ.

– مساعد/ إدارة الحسابات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

